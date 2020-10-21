طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربا.

ووفق بيان هيئة الأرصاد، من المتوقع أن يسود ليل الغد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية، وطقس لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.

وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الاحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.