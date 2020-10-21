يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربا.
ووفق بيان هيئة الأرصاد، من المتوقع أن يسود ليل الغد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية، وطقس لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.
وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الاحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 29 20
الاسكندرية 26 20
وادى النطرون 28 20
طنطا 30 20
شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 20
بلطيم 27 21
مطروح 24 19
السلوم 23 19
سيوة 27 20
بورسعيد 27 25
دمياط 27 24
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 20
الاسماعيلية 30 20
السويس 31 20
العريش 27 20
رفح 28 19
رأس سدر 30 22
نخل 30 16
نويبع 31 25
طابا 31 21
كاترين 27 15
الطور 31 22
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 34 23
مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
بنى سويف 32 20
المنيا 33 21
اسيوط 34 21
سوهاج 35 21
قنا 35 22
الاقصر 36 23
اسوان 37 24
ادفو 37 24
ابوسمبل 38 24
الوادى الجديد 36 23
شلاتين 34 27
ابورماد 33 26
حلايب 32 28
راس حدربه 33 26
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.