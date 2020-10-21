لمناقشة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل كاهنين من إيبارشية نيويورك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم اثنين من الآباء الكهنة بإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند، وذلك لمناقشة عدد من أمور الخدمة في كنائسهما.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس استقبل القس مايكل آرتين كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول، نايتك، ماسانشوستس والقس رافائيل سيف كاهن كنيسة القديسين الأنبا شنوده والأنبا كاراس، ميلفورد.

البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر بموريشيوس بالمقر البابوي

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة علياء برهان سفيرة مصر في دولة موريشيوس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن السفيرة علياء برهان عُيِّنَت منتصف يوليو الماضي سفيرًا لمصر في بورت لويس، موريشيوس.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.