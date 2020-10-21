البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر بموريشيوس بالمقر البابوي
أقرأ أيضا ..
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة علياء برهان سفيرة مصر في دولة موريشيوس.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن السفيرة علياء برهان عُيِّنَت منتصف يوليو الماضي سفيرًا لمصر في بورت لويس، موريشيوس.
ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمناقشة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل كاهنين من إيبارشية نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.