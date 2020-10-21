التعليم العالى: إعادة فتح استقبال الشهادات العليا فى مناطق التجنيد





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه حرصا على أبنائنا الطلاب، وفى ضوء التأخير فى اعتماد بعض نتائج السنة النهائية والذى حدث فى بعض الجامعات، نتيجة الظروف التى حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد ، فقد تم التواصل مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، والذى تفضل مشكورا بالموافقة على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا فى مناطق التجنيد المختلفة.

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