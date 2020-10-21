وجاءت خريطة المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها : القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق مساء. الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على (البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية). السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على (السلوم - مطروح - سيوة - الإسكندرية - بلطيم). السواحل الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على (دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خريطة الأمطار المتوقعة غدًا الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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