عاجل .. الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة بالقمة الثلاثية فى قبرص

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتى عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.





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