رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التى انعقدت يوم الأحد الماضى.





وأعرب رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، عن ثقته البالغة فى قدرة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق فى قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء، وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نشكر الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله، لافتا إلى أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى فى ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدى جميعا الدور الوطنى الذى تنتظره مصر.

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