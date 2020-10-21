ندوات تعريفية لمتحدى الإعاقة بالفيوم لربطهم بالمبادرات الحكومية

أعلنت محافظة الفيوم، عن تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لمتحدى الإعاقة وذوى الهمم بجميع مراكز المحافظة، غداً الخميس الساعة الثانية عشرة ظهراً بنادى متحدى الإعاقة بالاستاد الرياضى بمدينة الفيوم.





وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن هدف الندوات تستهدف تعريف أبناء مركز ومدينة الفيوم بأهم المشروعات، والجهات المنفذة لها، ومصادر التمويل، بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة، وبحضور ممثلى برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعى، ومبادرة مشروعك، وإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الندوات التعريفية تأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم خلال لقاءه ــ أمس ــ بعددٍ من متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وجه المحافظ بعقد تلك الندوة التعريفية لعرض طرق تمويل المشروعات الصغيرة ووسائل مساندة تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، وأهمية العمل بمشروعات تتناسب مع ظروفهم الشخصية وحياتهم المعيشية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن تلك الندوة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمتحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير مصادر ومشروعات للدخل مناسبة لهم تعينهم على الحياة، بحيث تتلائم تلك المصادر وهذه المشروعات مع ظروفهم الخاصة.

وتتناول الندوة تعريف الفئات المستهدفة بأهمية التدريب على الحرف اليدوية، لإكساب ذوى الهمم الخبرة الكافية لإتقان تلك الحرف، مع مراعاة ظروف كل مستفيد، وبحث مجالات عمل ملائمة لهم.