محمد الدسوقى رشدى: "أسامة هيكل رجل يفتقد الرؤية .. فشل يجر فشل"

قال الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، إنه تابع خلال الأيام الماضية ما صدر من تصريحات لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، وتصور أن فبركة إخوانية حدثت، متسائلا كيف يقول السيد وزير الأعلام مثل تلك التصريحات بهذا الشكل العام ، دون استنادا لحقائق أو توثيق رسمي، ودون أن يضع في اعتباره حالة المواجهة التي يخوضها الأعلام المصري أمام مليارات الأعلام الإخواني المدعوم قطريا وتركيا، وكانت الصدمة أن تصريحات أسامة هيكل، صادرة عنه، ولم تمسسها يد الفبركة بسوء ..

وأضاف رشدى في تدوينة مطولة عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" :"ثم تضخمت الصدمة وانا تابع ردود فعل أسامة هيكل على إنتقادات الزملاء لتصريحاته، كيف لمن يجلس على مقعد وزارة الدولة لشئون الإعلام أن يضيق صدره بما يصدر عن الإعلام نقدا أو عتابا أو إيضاحا للحقائق ، هذا رجل لا يفهم مهمته، بالضبط كما لم يفهم تصريحاته التي أطلقها دون تفكير أو دراسة أو توثيق معينا بها إعلام الجماعة الإرهابية في حربها ضد مصر وإعلامها ،ثم حان موعد جديد للدهشة، حينما فشل أسامة هيكل في تنظيم دعوته للحوار مع أهل المهنة من الصحفيين والإعلاميين .".

وتابع قائلا :" فشل يجر فشل، وذلك تعبير عن شخص يفتقد للرؤية ،أولا.. قال أسامة هيكل لمن إنتقدوه سوف أتكلم مع من ورائكم .. وكان قولا للإستهلاك المحلى والرغبة في رسم صورته كبطل يحارب أشباح ، والدليل أن ساعات لم تمر إلا وهو يدعو لجلسة حوار، و ثانيا أسامة هيكل أطلق دعوة مفتوحة للحوار دون أن يحدد لها أي إطار تنظيمى، هكذا فعل عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك ، التي لا يتابعها إلا 36 ألف تقريبا، وهو رقم ضئيل مقارنة بوزير خرج ليعطى للصحفيين والإعلام درسا عن فقدان الجمهور، فتأتى أرقام تلك الصفحة كاشفة لغيابه عن الواقع بخلاف طبعا المحتوى الباهت الذى تنشره صفحة الوزارة التي يفترض ان تكون الأهم الأن .

وأوضح قائلا :" المتردد أسامة هيكل ظهر في منتصف الليل وغير شكل دعوة الحوار ومضمونها وقال أن الدعوة تخص أسماء من ذكرهم في الفيديو .. هكذا بمنتهى البساطة والإرتباك والفشل الإدارى ، ويذهب المدعوين للحوار ممثلين لصحفهم وأنا منهم ليكتشفوا أن مهزلة تمت على أبواب الوزارة بسبب منع عدد من الصحفيين من الدخول مثل الأستاذة فاطمة سيد أحمد وهى زميلة سابقة لأسامة هيكل وعضو الهيئة الوطنية وتسببت إجراءات الأمن في منع وتأخير دخول أخرين ".

ولفت قائلا :"تدخل مقر الوزارة، لتكتشف أن المكان الذى تم تجهيز لعقد جلسة الحوار لا يستوعب العدد ، وكأن أسامة هيكل ومن معه في الوزارة إكتشفوا فجأة أن التباعد الإجتماعى ضرورة ، وكان واجبا أن نتخذ الموقف أنا وزملائى وننسحب بعيدا عن تلك المهزلة ، إعتراضا على سوء التنظيم وإحتراما وإجلالا للزميلة الأستاذة فاطمة سيد أحمد وإعتراضا لما حدث معها.. ولإيمانى الشديد بأن من فشل في تنظيم دعوة للحوار هو بالتأكيد سيفشل في إدارة الإعلام القائم بالأساس على ضرورة وجود منهج وتنظيم وحوار ، بإختصار مصر لا تحتاج وزيرا بلا رؤية ، ولا يجيد الإدارة، ولا يملك الإرادة، ولا يعرف المنطق.