انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً “وبتعليمات رئاسية” وزير المالية يعلن زيادة الحوافز والبدلات 50% ومكافأة 25% لـ3 فئات من موظفي الدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤتمراً صحفياً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعلن الوزير عن حزمة زيادات جديدة لبعض الموظفين العاملين بالدولة وهم المعلمين والإداريين ومديري المدارس في التعليم الأزهري والعام.

وزير المالية يعلن زيادة الحوافز والبدلات 50% ومكافأة 25% للمعلمين والإداريين

وأكد الدكتور محمد معيط أن هذه الزيادة جاءت بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد على الدور الهام الذي يقوم به المعلم، مما يوجب على الدولة الإهتمام بهذه الفئة والتي تشكل وعي أبنائنا وبناتنا، كما أنهم العنصر الأهم في المرحلة التعليمية.

وبحسب تصريحات وزير المالية اليوم جاءت الزيادات الجديدة لـ3 فئات، وهم مديري المدارس والوكلاء، والمعلمين، والإداريين، كما جاءت الزيادة في المرتبات على النحو التالي:

1- زيادة بدلات المعلمين بنسبة 50%، وتتراوح هذه الزيادة من 180 إلى 75 جنيه، وتكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.

2- زيادة الحافز الشهري 50% وتتراوح هذه الزيادة من 140 إلى 185 جنيه، وتكلف الدولة 1.2 مليار جنيه.

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3- زيادة مكافأة الإمتحانات للإداريين والمعلمين بنسبة 25%، وذلك بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

4- 250 جنيه حافز إدارة مدرسية لمدير المدرسة أزهر وعام، وزيادة 150 جنيه للوكيل، بتكلفة 311 مليون جنيه.

كما أعلن الدكتور محمد معيط عن إنشاء صندوق رعاية لجميع العاملين بوزارة التعليم والأزهر.