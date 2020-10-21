انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تصدر بيان جديد بخصوص حالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة متضمناً توقيت سقوط الأمطار على كافة الانحاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً جديداً عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، حيث تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس وأيضاً أماكن هطول الأمطار الخفيفة ومتوسطة الشدة والرعدية في كافة أنحاء الجمهورية، وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية التأكيد على أن الخميس هو بداية هطول الأمطار على المحافظات الداخلية وإن كانت خفيفة.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة:-

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمنخفض السودان والمتسبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ستشهد الجمهورية ذروتها يوم الجمعة المقبل، وذلك وسط مجموعة من التحذيرات التي أطلقتها هيئة الارصاد الجوية منذ منتصف الأسبوع الجاري، وأيضاً حذر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد من حالة طقس الجمعة لأنه سوف يشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية في عدد من محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وعن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020 وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فهي كالتالي:-

طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد ورياح معتدلة.

طقس حار نهارا ً على جنوب الصعيد ورياح معتدلة تنشط غرباً.

طقس مائل للبرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار:-