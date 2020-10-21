المتحدث الرئاسى ينشر فيديو مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الثلاثية بقبرص

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى قبرص، للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.





وزار الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة فى قمة آلية التعاون الثلاثى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وألقى الرئيس السيسى، خلال المؤتمر، كلمة طالب فيها المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته تجاه الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن بعض الدول ما زالت تتدخل فى شؤون غيرها من خلال نقل المرتزقة والأسلحة إليها، وهذا مرفوض تمامًا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار الاتحاد الأوروبى.

وتناولت القمة عددًا من الموضوعات فى إطار 3 محاور رئيسية هى "التعاون الثلاثى، وأهمها التعاون فى مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، بالإضافة إلى القضايا السياسية الإقليمية فى شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خصوصًا مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية".

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى، عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.