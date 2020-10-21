لتلبسهما بالغش .. وزير الأوقاف يلغى اختبار وتصريح خطيبين بدمياط

كما قرر الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلغاء تصريح خطابة محمود منصور وهبة السيد سلامة، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، بناء على مذكرة الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات.

وأضاف البيان، أن القرار جاء بسبب تلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين فى العمل أئمة بالمناطق الحدودية والمناطق النائية مع إلغاء تصريح خطابة كل منهما، ومنعهما من صعود المنبر، حيث إن ما قام به كل منهما لا يتسق مع أخلاق وسلوك من يسمح له بصعود المنير.