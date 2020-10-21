كما قرر الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلغاء تصريح خطابة محمود منصور وهبة السيد سلامة، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، بناء على مذكرة الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات.
وأضاف البيان، أن القرار جاء بسبب تلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين فى العمل أئمة بالمناطق الحدودية والمناطق النائية مع إلغاء تصريح خطابة كل منهما، ومنعهما من صعود المنبر، حيث إن ما قام به كل منهما لا يتسق مع أخلاق وسلوك من يسمح له بصعود المنير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتلبسهما بالغش .. وزير الأوقاف يلغى اختبار وتصريح خطيبين بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.