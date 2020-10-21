السبت.. فصل التيار الكهربائى لـ 5 ساعات عن عدة مناطق بالمنصورة

وأوضح المحافظ فى بيان صحفى، أن ذلك يؤدى إلى فصل التيار عن لوحتى توزيع جديله، والمختلط، يوم السبت القادم الموافق 24 أكتوبر الجارى ولمده 5 ساعات فى الفترة من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.
وأوضح المهندس أحمد راضى مدير هندسة كهرباء شرق المنصورة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء عنها بنطاق مدينة المنصورة هى: منطقة جديله بالكامل، ومنطقة قولنجيل بالكامل، ومنطقة توريل الجديدة والقديمة بالكامل، وشارع سعد زغلول، وشارع الدارسات، وشارع قناة السويس، ومنطقة كفر البدماص، وشارع فريدة حسان، وشارع المديرية القديمة، وشارع الأتوبيس القديم، وجزء من مساكن الشناوى، وشارع الجيش من المحافظة وحتى أول شارع مساكن الشناوى، وتقسيم طرطير، وترعة المنصورية.
هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين والمستشفيات والمخابز، وجميع المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.
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