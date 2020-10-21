أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لعدد (2) طاحونة فحم بشركة اسمنت سيناء الرمادي بمدينة العريش ، حيث تم رصد كل من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها، أن عدد المصانع التي تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لعدد (8) مداخن، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة على مستوى الجمهورية، وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر.

وأكدت فؤاد المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئى للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا، يحقق مراعاة كافة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة. حيث تحرص وزارة البيئة على تقديم المشورة الفنية لكافة المنشآت التى تسعى لتحقيق الإصحاح البيئى بكافة المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

يُذكر أن شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الانبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”البيئة” تشن حملات تفتيشية على مصانع الأسمنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.