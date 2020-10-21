السكة الحديد: التذكرة المجانية لكبار السن لا تشمل القطارات المكيفة  

أكدت هيئة السكة الحديد أن التذاكر المجانية لكبار السن فوق الـ70 عامًا بالقطارات لها شروط للاستفادة بها وهي أن يكون حاملا لبطاقة رقم قومى سارية، والتوجه لشباك التذاكر للحصول على التذكرة مجانية، موضحًا أن التذكرة غير مدون عليها قيمة، ويتم تسجيل عليها يدويا اسم الركاب وسنة ورقم بطاقته.

وأضافت الهيئة أنه لا يمكن استقلال القطارات مباشرة، وإنما لا بد أن يتوجه لشباك الحجز للحصول على تذكرة مجانية وإلا اعتبر مخالفا، وأن هذه التذكرة تتيح استقلال القطارات العادية سواء المميزة أو المطورة فقط وليس المكيفة.

وأكدت الهيئة أنه في حالة مخالفة كبير السن فوق الـ70 عاما لهذه التعليمات يتم اعتباره مخالفا، وتحصيل قيمة الأجرة والغرامة كأي مواطن عادي، كما تم تخصيص شباك لكبار السن بالمحطات المركزية فقط.

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