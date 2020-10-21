السيسي يصل أرض الوطن عقب المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص...



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب زيارة العاصمة القبرصية نيقوسيا والمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث".

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة الثلاثية جاءت في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما هدفت القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس" حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الاخيرة، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما عقد االرئيس لقاءً مع "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، حيث تم التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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