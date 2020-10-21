السيسى يعود إلي القاهرة بعد مشاركته في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ارض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت اليوم بالعاصمة القبرصية نيقوسيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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