الزراعة: تحصين أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و200 ألف و484 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و400 ألف و716 رأس أبقار، 688 ألف و262 رأس جاموس، 169 ألف و876 رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز" حتى 20 أكتوبر الحالى.

وأشار التقرير أيضًا إلى انه تم تحصين 2 مليون و129 ألف و1 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و243 ألف و70 رأس أبقار، 678 ألف و363 رأس جاموس، 163 ألف و33رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز، 2891 راس جمال" حتى 20 اكتوبر ايضًا.

وناشدت وزارة الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة كما أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.