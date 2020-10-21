إجبار طالبة على لبس الحجاب| القومى للمرأة يتقدم بشكوى لوزير التعليم

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أنه تقدم اليوم بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الاعدادية باحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وارهابها واجبارها على لبس الحجاب زاعمات انه جزء من الزى المدرسي.
وصرحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى ، وبالتواصل مع الأم التى افادت اجبار ابنتها على لبس الحجاب فى مدرستها من بعض المعلمات ، وتهديدها وارهابها وارغامها على فعل ذلك.
وناشدت الدكتورة مايا مرسي السيد وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة انها على يقين بأن الدكتور طارق شوقى سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة ان من حق كل فتاة ان تتلقى تعليمها دون ارهاب او تهديد.
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