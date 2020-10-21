بعد أزمة سد النهضة.. خبير يكشف عن مشروع مائى مع السودان|تفاصيل

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أسبوع القاهرة للمياه المنعقد حاليا يشارك فيه كثير من الخبراء والوزراء من عدة دول مما يجعل هناك فرصة لتبادل الخبرات.

وأضاف "شراقى" في تصريح لـ دوت الخليج"، أن هذا الأسبوع يمثل فرصة للجميع خاصة الضيوف الوافدين لمصر، وهو تجمع علمى فيه تبادل للأفكار وتوضيح لوجهة النظر المصرية، وشرح ما حدث فى موضوع سد النهضة فى سير المفاوضات، لافتا إلى أن وزير الرى حمل فى تصريحاته إثيوبيا مسئولية التعنت ووقف المفاوضات.

وأكد "الخبير المائى" أن الأسبوع فرصة لتوضيح أوضاع مصر فى الموارد المائية، وأن نهر النيل هو المصدر الرئيسى لمصر للمياه وأن حصة المياه ثابتة مع تزايد عدد السكان مما جعل حصة الفرد أصبحت هذا العام 550متر مكعب وتتناقص كل عام.

وأشار إلى أن حصة الفرد الكافية كما قدرتها الأمم المتحدة 1000متر مكعب فى العام لتوفير احتياجاته المختلفة لكننا لدينا نصف الكمية، مما يجعلنا نقوم بإعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة ونقوم بتدوير حوالى 20 مليار متر مكعب أى 30% بعد معالجتها فى محطات خاصة، بالإضافة لترشيد الاستخدامات واستخدام التكنولوجيا فى طرق الرى الحديثة .

وأكد أن هناك مشروعات فى السودان وفى جنوب السودان بعضها يساعدهم مثل سدود صغيرة ومعامل لتحليل المياه ومحطات لقياس المناسيب، مؤكدا على ضرورة تعميق العلاقات مع البلدين لعمل مشروعات لجلب الفواقد فى المياه مثل قناة "جونجلي" وهى قناة طولها 360 كيلو توقف انشائها منذ عام 1983 حتى الآن بسبب الحروب الأهلية فى السودان وانفصال جنوب السودان.

ونوه إلى أن هذه القناة إذا بدأ عملها ستوفر 4,5 مليار متر مكعب ومثلهم فيما بعد حيث يتبقى فيها حوالى 100 كيلو من الإنشاءات لذلك علينا محاولة استكمال هذه القناة فى هذه الفترة وهى مشروعات حقيقية لزيادة حصة مصر من المياه الثابتة منذ خمسين عاما ولم تتغير.