في يومهم العالمي.. نادي ضباط المراقبة الجوية يحتفل بـ "حراس السماء" | فيديو وصور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، بحضور مسئولين بمختلف المنظمات والاتحادات المعنية بصناعة النقل الجوي، وأيضا مندوبي عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية العاملة بالمطارات المصرية.

استهل نادي ضباط المراقبة الجوية، احتفاليته بكلمة رئيس النادي الذي هنأ خلالها جموع المراقبين الجويين حول العالم عامة، والمراقبين المصريين بصفة خاصة، مؤكدا حرصه على تدشين النادي احتفالية اليوم العالمي للمراقب الجوي من كل عام، والتي تعد فرصة إلى جمع مختلف العاملين بالمراقبة الجوية مع مسئولي الشركات الأجنبية في مصر ومنظمات الطيران المدني لتقريب التعاون فيما بينهم.

وحرص كابتن إيهاب محيي الدين رئيس شركة الملاحة الجوية، على مشاركة المراقبين الجوييين احتفالهم السنوي، حيث أثنى على جهودهم المبذولة في قطاع المراقبة الجوية لتأمين حركة الطيران خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها صناعة الطيران المدني في ظل أزمة جائحة كورونا الوبائية.

وخلال الاحتفالية، ألقى كل من نائب المدير الإقليمي للإيكاو المهندس محمد السماوي، ومحمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا بالاياتا، كلمة أكدوا خلالها على دعم المنظمة العالمية للطيران المدني للعاملين بمجال المراقبة الجوية حول العالم، لمواجهة كافة التحديات والسيناريوهات المحتملة التي قد تخلفها أزمة الفيروس المستجد من إحداث فوضى وأزمات ليس فقط على مستوى الإيرادات ولكن على مستوى الحركة الجوية المنخفضة منذ بداية ظهور الأزمة الوبائية.

وحضر الحفل، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مندوبي عن شركات الطيران العاملة في مصر وعدد كبير من المراقبين الجويين، بينهم مسئولو نقابة المراقبة الجوية وأيضا أعضاء مجلس نادي المراقبة الجوية، وعدد كبير أيضا من المهتمين بصناعة النقل الجوي.

ويحتفل العالم في 20 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للمراقب الجوي، تقديرا لدورهم المهم في تنظيم الحركة الملاحية، حيث أنه يقع على عاتقهم تنظيم حركة الطائرات على الأرض وفي السماء لمنع حدوث أي تصادم، وتم اختيار هذا اليوم تحديدا بمناسبة ذكرى إنشاء منظمة الإيفاتكا العالمية، التي تضم نحو أكثر 100 ألف عضو حول العالم من المراقبين الجويين.