الأولى بين المحافظات.. المنيا تطلق مبادرة للتدريب على لغة الإشارة

وأكد نائب محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، اهتمام وحرص المحافظ على مساندة ودعم إدارات خدمة المواطنين على مستوى التسع مراكز، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الكاملة للمواطن المصرى، والوصول إلى الحل الأمثل والعاجل لمشكلاتهم، داعيا إلى النزول الميدانى لحل المشكلات والتفاعل مع المواطنين.
وأضاف، أن برنامج تدريب لغة الإشارة يستهدف إدارات خدمة المواطنين لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة فى مجال التواصل والدمج مع هذه الفئة من ذوى الهمم وبصفة خاصة فئة الصم والبكم.
وأكد على توفير كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، من خلال دمج ذوى الهمم والتواصل معهم لكونهم جزءاً لا يتجزأ من فئات المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى بين المحافظات.. المنيا تطلق مبادرة للتدريب على لغة الإشارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.