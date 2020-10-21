الأولى بين المحافظات.. المنيا تطلق مبادرة للتدريب على لغة الإشارة

أطلق الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن أسامة القاضى محافظ المنيا مبادرة "الأيدى الناطقة" لتدريب مسؤولى إدارات خدمة المواطنين على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم بشكل فعال، لتصبح محافظة المنيا هى أولى محافظات الجمهورية فى تبنى تلك المبادرة.





وأكد نائب محافظ المنيا، وفقا لبيان صحفى، اهتمام وحرص المحافظ على مساندة ودعم إدارات خدمة المواطنين على مستوى التسع مراكز، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الكاملة للمواطن المصرى، والوصول إلى الحل الأمثل والعاجل لمشكلاتهم، داعيا إلى النزول الميدانى لحل المشكلات والتفاعل مع المواطنين. وأضاف، أن برنامج تدريب لغة الإشارة يستهدف إدارات خدمة المواطنين لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة فى مجال التواصل والدمج مع هذه الفئة من ذوى الهمم وبصفة خاصة فئة الصم والبكم. وأكد على توفير كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، من خلال دمج ذوى الهمم والتواصل معهم لكونهم جزءاً لا يتجزأ من فئات المجتمع.

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