التنمية المحلية تتابع مع محافظى البحيرة وبورسعيد وأسوان مواجهة السيول

وأوضح بيان لوزارة التنمية، اليوم، أن هشام آمنة محافظ البحيرة أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة واتخاذ التدابير اللازمة والجاهزية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار خاصةً بالمناطق ذات الخطورة والتي بها مخرات السيول.
كما أكد أشرف عطية محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد وفتح غرف العمليات للتدخل الفورى لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول تحسباً لتقلبات الطقس واحتمال سقوط الأمطار بعد صدور تحذيرات من مركز التنبؤات والهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفى السياق ذاته أصدر عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.
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