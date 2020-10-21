المتحدث العسكرى ينشر فيديو استقبال الفريق أول محمد زكى لوزير الداخلية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو لاستقبال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وتضمن الفيديو تأكيد الفريق أول محمد زكى، بأن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والاستقرار للدولة المصرية، وسيظلان معاً فى طليعة الشعب المصرى، يدافعان عن مقدراته ويعملان من أجل حمايته واستقراره، ويقفان سداً منيعاً فى مواجهة الفتن والتحديات التى تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته، مهما كلفهما ذلك من تضحيات.

كما أشار إلى التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية، من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف النيل من الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

من جهته، أكد اللواء محمود توفيق، أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما صفحة مضيئةً فى تاريخ الشعب المصرى وقواته المسلحة، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال أعلوا من قيم التضحية والفداء، وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية.

كما وجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التى يفخر بها كل المصريين، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم، وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة درعاً قوياً ودعماً لقوتها وعزتها، وأن يهيئ لها مزيداً من التقدم والنجاح.