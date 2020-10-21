فيديو.. الصحة العالمية: موقف مصر من فيروس كورونا جيد مقارنة بدول العالم

وأشارت المستشار الإقليمى، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج اليوم المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن "عدد الحالات الجديدة فى مصر ثابت لمدة طويلة، ونأمل أن تستمر هذه الحالة لأطول فترة ممكنة".
وأكدت مها، أن الزيادة المحدودة لمصابى فيروس كورونا فى مصر ليست مشكلة على عكس دول الإقليم التى ارتفعت فيها الأعداد بشكل ملحوظ، موضحة أن هناك 200 لقاح عالمى فى طور التطوير حاليا.
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