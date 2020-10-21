فيديو.. الأوقاف تدعو للمشاركة فى انتخابات النواب وتؤكد الحياد تجاه المرشحين

وشددت الوزارة على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، مبينة أنه واجب وطنى وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء.
ونوهت الوزارة إلى أنها تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين، سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردى، مضيفة أن ما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليمات الوزارة فى ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.
وأكدت الأوقاف أنها تتصدى لمحاولات استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، وتتعامل بحزم ضد كل من يخالف التعليمات فيما يخص العملية الانتخابية.
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