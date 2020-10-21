وزيرة الهجرة تكشف حقيقة التعدي على مواطنة مصرية بالكويت

ردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على ما اثير حول الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل فيس بوك" قائلة: "أحب أقول لجمعية " الرفق بالمغتربين" رفقا بالوطن! حدث فعلا مشاجرة دون تعدى على المواطنة المصرية والتى قامت بدورها بتحرير محضر فى قسم الشرطة، المواطنة المصرية بخير ولا صحة لما يتم تداوله من هذه الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأى العام".

وأضافت "ردا على " حنقول عمل فردى ويحيا الهلال والصليب والشعارات الرنانة؟ خلاص زهقنا منها وشبعنا تطبيل ايوه هو عمل فردى غير وطنى من الجمعية المذكورة واحنا كمان زهقنا من الاشاعات والتضليل ومعاكم فى " يحيا الهلال مع الصليب".

جدير بالذكر انه قد حدث مشاجرة مع طبيبة مصرية بالكويت وقامت الطبيبة بتحرير محضر بالشرطة وتقوم السلطات بالتحقيق في الواقعة.