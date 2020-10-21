أول تعليق من والد الطفلة المصرية المعتدى عليها جنسيا بألمانيا

قال محمد إبراهيم والد الطفلة المصرية المعتدى عليها جنسيا في ألمانيا، إنه بلغ الهمّ مني مبلغه وشق علي قلبي تحمل ما حدث لقرة عيني وتاج رأسي وأملي في دنياي ابنتي الغالية!



وأضاف في رسالته حول الاعتداء على ابنته قائلا: " هذه الكارثة الأخلاقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى حدثت فى مكان يأمن فيه الناس على فلذات أكبادهم، قضيتي وأمر بنيّتي تمس كل أب وأم مهما كان عرفهم ودينهم ولونهم. فرجاء عدم تسييس أو تحزيب أو تحويل الفاجعة إلى بلد أو أناس بعينهم لأنه سيضر القضية وهو مخالف للحقيقة. فمن هتك عرضي لا ينظر إلى دين أو لون أو جنسية فريسته.

‏وتابع: " أقدر وأثمن كل محاولات التضامن معنا، وأؤكد على أن هدفنا كأسرة هو الحصول علي حق ابنتي في إطار القانون والعدالة. وليس الهدف التشهير أو الإساءة لأفراد أو مؤسسات، ويجب أن نتحرك في إطار القانون لمنع الملاحقات القانونية حال اختراق القانون.

واستكمل: " لدينا حالة اعتداء جنسي لطفلة 4 سنوات في كذا موضع جنسي أو جسدي، غير سليمة نفسيًا وجسديًا من أثر الفاجعة، وهو ما فجر غضبكم وأثار حفيظتكم، أرجو من كل متضامن التعبير عن استيائه وتضامنه مع الالتزام بما يتفق مع القانون، ومنذ اصدار بيان النيابة لم يصدر مني سوى هذا البيان وغير مسؤول سوى عن ما أنشره من خلال حسابي الخاص.

‏وأشار إلى أن هناك مجموعة استشارية من المتطوعين تعمل معي بشكل دائم في الدعم والبحث والمشورة وجار توكيل لجنة من المحامين الجنائيين المتخصصين للنظر في الأمر قانونًا بعد إغلاق المدعي العام للقضية هذا الأسبوع، كل هذا الدعم الذي وصلني منكم -ومن المجموعة- هو ما أردته، الآن أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح للحصول علي حق طفلتنا.

وتابع: " بدعمكم لأسرتنا ودعائكم المستمر وبواجبي كأب تجاه طفلتي، لن أتوقف حتى تحصل ابنتي على حقوقها بشكل عادل ومنصف في إطار القانون وحتى يرتدع المعتدون من تكرار تلك الجرائم البشعة مع ضحايا جدد من الأطفال.

وسوف أوافيكم بكل الأحداث وسيكون هناك قناة للتواصل بدلًا من رقم التليفون حتى أستطيع أو تستطيع المجموعة الرد على تساؤلاتكم وسنعلن عن ذلك في حينه وحتى ذلك أؤكد لكم بأنني كوالد الطفلة المتحدث الرئيسي فقط، وسوف أقوم بنشر هذه المقالات من وقت لأخر حسب مستجدات الأحداث، ولا يعتد بأي شخص أخر يدعي أنه يتحدث بالنيابة عن عائلتنا، أو جمع تبرعات أو أموال باسم هذه القضية.

وقال: " لا أسكت الله لكم حسًا ولا كسر لكل من كتب عن مأساة قلبي قلمًا، وأشكركم علي كل دعم بذلتموه وتبذلونه لأولادي وأولادكم.. فشكر الله لكم جميعا، كل من اهتم و تضامن معنا خلال الأيام الماضية.

وانتهى" أهيب بكم عدم استخدام اسم ابنتي، فذلك ظلم لها مرتين، فاسمها "طفلة كوبلنز" فقط، استخدموا الهاشتاج المذكور في آخر هذا المقال أدناه فقط، لأنه سيكون الهاشتاج "الرسمي" لهذه الفاجعة.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ دوت الخليج أن القنصلية المصرية فى فرانكفورت تتابع واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة مصرية بألمانيا منذ عدة أيام بعد إبلاغ الأسرة، وعلى اتصال بوالد الطفلة وتقدم للأسرة الدعم والمساندة مع عدد من أبناء الجالية.

وتابعت المصادر أن القنصلية فى فرانكفورت تتابع واقعة تعرض طفلة لاعتداء جنسى فى حضانة بمدينة كوبلنس، مشيرة إلى أن والد الفتاة مصري الجنسية ووالدتها مغربية.

وأوضحت المصادر أن تحركات القنصلية تأتي في إطار ضمان معاقبة مرتكبى الواقعة، حيث إن الواقعة أحدثت جدلا كبيرًا فى البلاد بسبب تكرارها مع عدد كبير من الأطفال فى نفس دار الحضانة.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، "فيديو" لامرأة مغربية متزوجة من مصرى تتحدث عن تعرض ابنتها لاعتداء جنسى داخل حضانة بمدينة كوبلنس بدولة ألمانيا، مشيرة إلى أن ما حدث مع طفلتها يمكن أن يحدث لأطفال آخرين، وأن هناك عائلات تعرض بالفعل أطفالها لاعتداء جنسى في الحضانة ذاتها.

وذكرت الأم أنها لاحظت أن ملابس ابنتها غير مهندمة، كما أن شعرها غير مصفف، وأنها سألت المعلمة، فأجابت بأنها لا تعرف حتى حاولت مع ابنتها وجاوبت عما حدث بالكامل داخل الحضانة من اعتداء جنسى.

وأشارت "الأم" من خلال الفيديو، إلى أن المعلمة طلبت من ابنتها الذهاب الى غرفة في الحضانة بعد خلع ملابسها وارتداء أخرى، وأن تفعل ما يأمرها به رجل بداخل الغرفة والذى اعتدى عليها جنسيا، حيث أمرها بخلع سروالها.

وأوضحت، أن الطفلة حكت لها أنها تنام لفترات طويلة، حيث كانوا يقومون بتخديرها، ويأمرونها بتناول حلوى بطعم حار وغريب.

وقالت الطفلة لأمها، إن هناك ممارسة للجنس الجماعى في الحضانة، وتصوير أفلام إباحية وعمل حركات جنسية على السرير والأرض، كما تم الاعتداء عليها من أكثر من رجل.

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