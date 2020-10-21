خلال قرعة علنية بمقر النقابة العامة.. 62 مهندسا يفوزون بوحدات سكنية في التجمع الخامس

فاز62 مهندسا بوحدات سكنية في التجمع الخامس، خلال القرعة العلنية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 لتخصيص الوحدات التي تمتلكها النقابة بالتجمع الخامس.

وتقع الوحدات المطروحة في القرعة مقامة داخل كومبوند متكامل المرافق ، على مساحة 44.5 فدان ، بتقسيم منطقة الإمتداد الشرقي للمستثمرين بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الجامعة الأمريكيةـ وتتراوح مساحاتها بين 130 و185 متر.

وتمت القرعة بشفافية كاملة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، تحت إشراف لجنة نقابية برئاسة المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة المهندسين الإستشاريين- مقررا- ، وعضوية المهندس أحمد سويلم مدير إدارة الإسكان بالنقابة ، ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية بالنقابة العامة للمهندسين.

ومن المقرر طرح 176 وحدة سكنية بالتجمع الخامس خلال قرعة علنية ثانية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الوحدات السكنية بالتجمع الخامس التي شهدتها النقابة اليوم ، هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال الاسبوع الجاري ، حيث شهدت النقابة يوم السبت الماضي قرعة علنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر ، فيما شهدت يوم الإثنين الماضي قرعة علنية لتخصيص 89 وحدة سكنية بالحي التاسع بإسكان العبور.