انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” الأرصاد الجوية تعلن كميات وقوة الأمطار وأيام الذروة وتصدر عدة توجيهات للمواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد الآن وتستمر حتى الأحد القادم، وتتفاوت قوة هذه الموجة من محافظة إلى أخرى، وأشارت الأرصاد إلى أن ذروة الأمطار الغزيرة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، كما أوضحت الهيئة كميات الأمطار التي ستتساقط على مخلف المحافظات.

الأرصاد الجوية تعلن كميات وقوة الأمطار وأيام الذروة

وقال مدير مركز التنبؤات الجوية الدكتور محمود شاهين، خلال لقاء له مع برنامج يحدث في مصر، أن هذه الموجة من الأمطار الغزيرة والرعدية ستتأثر بها أغلب محافظات الجمهورية ومنها الإسكندرية والقاهرة والسواحل الغربية ومطروح والسلوم والضبعة وبلطيم ورشيد والبحيرة وشمال الدلتا والوجه البحري ووسط وشمال سيناء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ناصحاً المواطنين، بأنه يجب متابعة النشرات الجوية بشكل يومي خلال هذه الأيام، لمعرفة أماكن تساقط الأمطار، وأشار إلى كمية الأمطار ستتراوح ما بين 25 لـ 30 ملم مطر، وأضح أن كميات الأمطار في العامين السابقين وصلت إلى 100 ملم.

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وأضاف شاهين إلى أن هيئة الأرصاد هي وحدها الجهة المعنية والمنوطة بالحديث عن تفاصيل أحوال الطقس، وأن أي جهة أخرى تتحدث الطقس تحدث بلبلة في الشارع المصري، وأشار إلى أن الحكومة على جاهزية تامة هذا هذا العام للأمطار مهما كانت قوته، مؤكداً وجود غرفة عمليات رئيسية متصلة بجميع المحافظات لمتابعة الحالة أول بأول.