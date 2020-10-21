مصر للطيران أول شركة بإفريقيا تبدأ تشغيل جهاز تمثيلى لأحدث طائرات الإيرباص

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى لطراز إيرباص A320neo، كأول مشغل فى إفريقيا، اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر المقبل، باعتماد EASA FSTD Issue 2 Level D، وبمحرك ‏IAE V2527-A5 CEO / CFM 56-5B4 CEO / CFM LEAP-1A26 NEO.





كما قامت شركة L3 Harris بتصميم وتصنيع جهاز الطيران التمثيلى بالكامل، وكذلك تشغيل جهاز الطيران التمثيلى لطراز إيرباص 300-A220، اعتبارا من منتصف شهر فبراير القادم، باعتماد EASA FFS LEVEL D، وبمحرك "PW1524G"، وقامت شركة FlightSafety International بتصميم وتصنيع الجهاز بالكامل.

يذكر أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلى، هو بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد، ويعكس اهتمامها فى التوسع واستهداف تدريب مزيد من طيارى شركات الطيران الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك الهندية التى تمتلك هذين الطرازين.

وفى سياق متصل، أعلنت الأكاديمية تطلعها باستمرار إلى التطوير وتحسين التدريب، من خلال دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتماشى أيضا مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران فى الشركة القابضة لمصر للطيران، التى تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلى فى الأكاديمية، من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة، التى يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.

كما نوهت إلى أنها تسعى للحصول على حصة تسويقية جديدة، بهدف المنافسة فى مجال تدريب الطيران المختلفة "طيارين - ضيافة - مهندسين"، واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها فى هذا المجال بين دول الجوار، وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوح للأكاديمية.

جاء ذلك تأكيدا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بين المراكز العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.