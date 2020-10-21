فى اليوم البحرى العالمى.. الوزير: قطاع النقل من أهم عناصر تطور الشعوب

وتم خلال الاحتفال عرض كلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية، ثم إلقاء الضوء على الشعار المختار لهذا العام، حيث تم إبراز أهمية النقل البحرى، الذى استمر فى القيام بدوره فى نقل السلع والبضائع الاستراتيجية والحيوية اللازمة لحياة الإنسان فى كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى دور البحارة، وهم الأبطال المجهولين فى معركتهم مع هذا الوباء العالمى.

كما تم استعراض جهود وزارة النقل فى تطوير منظومة النقل البحرى، وفى مد فترة سريان شهادات البحارة نتيجة الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية، التى تتخذها وزارة الصحة إزاء البحارة، وحيث تم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها مواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها.

وألقى كامل الوزير - وزير النقل، كلمة خلال الاحتفالية، قال فيها إن الاحتفال هذا العام يأتى فى ظروف مختلفة، حيث وقع العالم كله تحت تهديد خطر فيروس كورونا المستجد، الذى أوقف الحياة فى شرايين الدول، وأدى لتداعيات غير مسبوقة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن العالم كله وقف صفاً واحداً لمواجهة هذا العدو، الذى فتك بحياة آلاف من البشر، حيث تكاتفت كافة الأطياف سواء محلياً أو دولياً، من أجل التغلب على تأثيرات هذه الجائحة.

ولفت إلى أن مصر استطاعت حتى الآن بفضل الله، وبفضل القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعى الشعب المصرى وتضحيات جيشنا الأبيض الباسل، أن تتحكم فى هذا الفيروس، وبدأت مصر تفتح أبوابها مرة أخرى للسياحة، والعودة للحياة الطبيعية، مع مراعاة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازم.

وأضاف: "نحتفل اليوم كما تعودنا كل عام باليوم البحرى العالمى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، إدراكاً منا لأهمية هذا الحدث وكونه المنصة التى تسمح لنا بتقييم إنجازات القطاع البحرى واستعراض أهم المشروعات التى تم وجارى تنفيذها أمام كافة المهتمين بمجال النقل البحرى".

وأشار الوزير إلى أن المنظمة البحرية الدولية، اختارت هذا العام شعار "نقل بحرى مستدام لكوكب مستدام"، حيث أصبحت التنمية المستدامة قضية تحظى باهتمام العالم أجمع، فى خضم السعى نحو تحقيق العائدات الاقتصادية، التى تفى بآمال الشعوب.

ولفت إلى أنه لا يجب إغفال حق البيئة التى نعيش فيها، كما أن الماء والهواء هما مصدر الحياة على الأرض ويجب الحفاظ عليهما، وبهما من حق الأجيال القادمة فى استكمال حياتهم على هذا الكوكب، ومن هنا بدأت كافة الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر.

وأضاف: "من هنا كانت المنظمة البحرية الدولية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضعتها ضمن خطتها وتوجهاتها الاستراتيجية، وتحرص على متابعة مؤشرات أدائها إزاء هذه التوجهات".

ولفت إلى أن مصر كانت من الدول التى بادرت بوضع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التى تمثل محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مـصر، كـمـا تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسـية لديها، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى تحسيـن جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل.

وأوضح وزير النقل أن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم، إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة.

وأكد الوزير أن وزارة النقل حرص على وضع وتنفيذ ومتابعة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بكافة عناصره، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، وحققت نجاحات كبيرة، حيث تم وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية.

كما تم إنشاء موانئ تجارية جديدة بالمناطق غير المغطاة جغرافياً بموانئ تجارية، مثل ميناء جرجوب غرب البحر المتوسط وميناء رأس بناس جنوب البحر الأحمر تعمل كشرايين تنموية، وتتكامل مع شبكة الطرق ووسائط النقل المختلفة لمد المدن والمناطق العمرانية الجديدة باحتياجاتها، وتمكينها من تصدير منتجاتها، وجارى إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، بالإضافة إلى ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى رؤية متكاملة.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل جاهدة بالاشتراك مع الجهات المعنية، من أجل رفع التصنيف البيئى الدولى للموانئ البحرية المصرية إلى موانىء خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وبالطبع لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون الاهتمام بالعنصر البشرى، وبناء قدرات العاملين فى المجال البحرى، سواء على المستوى الإدارى أو العملى فى إطار بنية تشريعية تتماشى مع التطورات المحلية والعالمية وتواكب المعاهدات والالتزامات الدولية.

يذكر أن الاحتفال باليوم البحرى العالمى يقام سنوياً فى جميع أنحاء العالم، تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، ليكون بمثابة منتدى سنوى يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحرى.