صور.. تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان الشهر المقبل

قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استثنائية وتجمعهم علاقات تاريخية وطيدة إلى جانب الوحدة الجغرافية وشريان نهر النيل.





جاء ذلك خلال استقباله الدكتور جابرييل تشانغسون، وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، لبحث التعاون وبدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وأضاف جابر، وفقا لبيان صحفى، أن جامعة الإسكندرية تضع ضمن أولوياتها الإستراتيجية دعم الروابط الثقافية والعلمية مع الدول الإفريقية بما يصب فى مصلحة مصر.

وأشار إلى وجود فريق من الجامعة فى جنوب السودان للوقوف على آخر التطورات، ومتابعة ما يجب القيام به، لإنشاء فرع جامعة الإسكندرية، وفق جدول زمنى محدد.

وتوقع جابر، بدء العمل بالفرع الجديد بدءا من مطلع شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدأ منذ عام 2003، ويضم أربع كليات هى "الطب البيطرى، الزراعة، التربية، التمريض".

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء، أنه جرى الانتهاء من أعمال البناء والتأهيل والتجهيز المطلوبة بالفرع، لتنطلق قريبا فى أداء دورها الأكاديمى والمجتمعى المنشود.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالى بدولة جنوب السودان، على عمق العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الإسكندرية في النهوض بمنظومة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.

وفي سياق متصل، أعرب طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية- البالغين 16 طالبا بمرحلة الدراسات العليا و217 طالبا بمرحلة البكالوريوس، عن شكرهم لجامعة الإسكندرية، للدعم الذى تقدمه لهم خلال فترة الدراسة.