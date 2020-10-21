وزيرة الصحة تشارك بمنتدى تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية بإيطاليا

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، إلى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، يرافقها الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة، للمشاركة فى المنتدى الدولى لتعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالى وعدد من وزراء الصحة و150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين فى أفريقيا والشرق الأوسط.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن مشاركة وزيرة الصحة والسكان ممثلة عن جمهورية مصر العربية جاء بناءً على دعوة من المنتدى للاستفادة من خبرات مصر فى النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية فى المجال الصحى، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأضاف "مجاهد"، أنه من المقرر أن تلقى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان كلمة مصر خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة الوضع الحالى والتحديات الصحية التى تواجهها الدول خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات الدولية فى مجال الرعاية الصحية، والاستثمارات طويلة المدى فى المجال الصحى، والسياحة العلاجية، والتحول الرقمى فى المجال الصحى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى الرعاية الصحية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

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