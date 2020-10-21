لجنة الاستغاثات تستجيب لمطالب مريضة بالإسكندرية لإجراء عملية زراعة نخاع

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة زوج المريضة "هناء. ح"، من محافظة الإسكندرية، حيث تعانى من حالة لوكيميا حادة ومستعصية بالدم، وتحتاج إلى إجراء جراحة زراعة نخاع عظمى من متبرع نصف متوافق ولكن لا تقوى الأسرة على تحمل تكاليف العملية الباهظة.





وقام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية، وفقا لبيان صحفى، بالتواصل مع زوج المريضة لاستيفاء البيانات والتقارير الطبية الخاصة بالحالة، وكذلك التواصل والتنسيق مع اللواء طبيب محمود صلاح رئيس وحدة زراعة النخاع بالمركز الطبى العالمى، واللواء طبيب محمد خلف استشارى أمراض الدم وزراعة النخاع. وكذلك تم التواصل مع رانيا عفيفى أستاذ أمراض الدم وعضو اللجنة الطبية بالمجالس الطبية المتخصصة وتم تقديم الأوراق الخاصة بالحالة للمجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، ومن ثم تم عرض الأوراق على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العملية، وبالفعل أوصت اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء باستكمال باقى نفقات العملية. وقد جاء ذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاستكمال نفقات عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

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