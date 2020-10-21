منح شهادة الجودة لمحطتى مياه الحميدان والجزيرية بقنا

أعلن المهندس محمد جلال عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حصول محطة مياه الحميدات 600 ل/ث ومحطة مياه الجزيرية 80ل/ث على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.





وأوضح، رئيس الشركة فى بيان صحفى، أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية فى مجال التشغيل والصيانة، والسلامة الصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية، للتأكد من إتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات لمنح شهادة الجودة بحضور المهندسة ماجدة عزيز، والدكتور محمد عبدالمنعم مفتشى إدارة T.S.M بالشركة القابضة.

وأشار أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتابعة المستمرة من أشرف الداودى محافظ قنا والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدعم الفنى المستمر من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة.