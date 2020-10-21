وتضمن الفيلم، مجموعة من المشاهد خلال المناورات البحرية التى قامت بها البحرية المصرية، وذلك فى ذكرى عيد القوات البحرية بمناسبة إغراق المدمرة إيلات فى 21 أكتوبر 1967. وأوضح الفيلم، أن القوات البحرية لهيب النار على صفحة الماء، وعنوان البطولة والكبرياء، غايتهم حماية مياه مصر الإقليمية على طول الاتجاهات الاستراتيجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزارة الدفاع تنشر فيلما عن سادة البحار فى ذكرى عيد القوات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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