انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول للانتخابات البرلمانية

وانطلقت فى التاسعة صباحا وفقًا لتوقيت كل دولة عملية التصويت بـ124 دولة أجنبية، للمسجلين فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولمدة 3 أيام حتى الجمعة من هذا الأسبوع من التاسعة صباحًا عبر البريد السريع.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
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