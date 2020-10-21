وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك مراحل يمر بها المتطوع عند مشاركته فى التجربة "من أجل الإنسانية" للقاح كورونا، وهى: "تسجيل البيانات – العيادة - توضيح كل المعلومات عن التجربة - قياس الضغط - قياس الطول – التكويد - منح المشارك رقم كودى- المعمل – استلام اللقاح – غرفة التطعيم – غرفة الملاحظة".
وأضاف الدكتور مصطفى محمد، فى تصريحات إلى "دوت الخليج" إن عملية أخذ اللقاح على جرعتين، بينهما فاصل زمنى 21 يوما، مشيرا إلى أن عملية المتابعة الأولية تنتهى عقب مرور 49 يوما، ثم بعد ذلك المتابعة تليفونيا عن طريق فريق طبى مدرب، لمدة عام كامل للتأكد من أن المركب أو اللقاح آمن فعليا ولم يتم تسجيل أى ملاحظات، ولمتابعة حالته الصحية وهل ظهرت عليه أى أعراض أو تغيرات أم لا، كما يتم تسجيل أى استفسار أو تعليق قاله المشارك فى التجربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. ننشر استمارة التطوع للمشاركة فى التجارب السريرية على لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.