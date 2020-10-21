خاص.. ننشر استمارة التطوع للمشاركة فى التجارب السريرية على لقاح كورونا

وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك مراحل يمر بها المتطوع عند مشاركته فى التجربة "من أجل الإنسانية" للقاح كورونا، وهى: "تسجيل البيانات – العيادة - توضيح كل المعلومات عن التجربة - قياس الضغط - قياس الطول – التكويد - منح المشارك رقم كودى- المعمل – استلام اللقاح – غرفة التطعيم – غرفة الملاحظة".

وأضاف الدكتور مصطفى محمد، فى تصريحات إلى "دوت الخليج" إن عملية أخذ اللقاح على جرعتين، بينهما فاصل زمنى 21 يوما، مشيرا إلى أن عملية المتابعة الأولية تنتهى عقب مرور 49 يوما، ثم بعد ذلك المتابعة تليفونيا عن طريق فريق طبى مدرب، لمدة عام كامل للتأكد من أن المركب أو اللقاح آمن فعليا ولم يتم تسجيل أى ملاحظات، ولمتابعة حالته الصحية وهل ظهرت عليه أى أعراض أو تغيرات أم لا، كما يتم تسجيل أى استفسار أو تعليق قاله المشارك فى التجربة.