" سادة البحار".. وثائقى فى ذكرى عيد القوات البحرية " فيديو"

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلم وثائقي بعنوان " سادة البحار"، فى ذكرى عيد القوات البحرية الذى يأتى بمناسبة إغراق المدمرة إيلات فى 21 أكتوبر 1967

وكانت القوات البحرية مع موعد مع القدر يوم 21 أكتوبر عام 1967 حينما صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتنفيذ هجمة على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت وهى المدمرة " إيلات" التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية وتدميرها حتى تتوقف الغطرسة الإسرائيلية.

وصدرت الأوامر بمغادرة لنشين صواريخ للتعامل مع المدمرة ايلات ونجحت فى إغراقها باستخدام الصواريخ البحرية سطح سطح ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات وبناء على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيدًا للقوات البحرية المصرية.