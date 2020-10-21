دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الارصاد_الجوية بعد توقعات هيئة الارصاد الجوية بأن يسود طسق بارد مع سقوط امطار كثيفة خلال الفترة الحالية. وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هيئة ‎#الارصاد_الجوية بعد سقوط امطار فى بعض المحافظات : احنا ربنا نصرناا ‎#الامطار_الغزيره" و "‏‎#صباح_الخير واضح كدة ان ‎#الارصاد_الجويه بتغفلنا والسنادي كلها شمس مفاش مطر". وقال أخرون "‏اسكندرية غيمت وهوا ومطرت طيب و باقي المحافظات يا ‎#الارصاد_الجوية" و" ‏‎#الارصاد_الجويه فين المطر يا الارصااااد الجوية ". واضاف اخرون" ‏هي شكلها ابتدت ياجدعان والجو هوا #الارصاد_الجويه" و" ‏‎#الامطار_الغزيرة ‎#الارصاد_الجوية محدش شاف الامطار اللي قالت عنها هيئة الارصاد يا ولاد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإعلان عن الطقس الممطر.. هاشتاج الأرصاد الجوية يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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