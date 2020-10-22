ثقافة التبرع.. نص عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية

وينشر "دوت الخليج" نص عظة البابا، والتى جاءت كالتالى:

نقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية:

6- هذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِالشُّحِّ فَبِالشُّحِّ أَيْضًا يَحْصُدُ، وَمَنْ يَزْرَعُ بِالْبَرَكَاتِ فَبِالْبَرَكَاتِ أَيْضًا يَحْصُدُ.

7- كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنْوِى بِقَلْبِهِ، لَيْسَ عَنْ حُزْنٍ أَوِ اضْطِرَارٍ. لأَنَّ الْمُعْطِى الْمَسْرُورَ يُحِبُّهُ اللهُ.

8- وَاللهُ قَادِرٌ أَنْ يَزِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، لِكَى تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ اكْتِفَاءٍ كُلَّ حِينٍ فِى كُلِّ شَيْءٍ، تَزْدَادُونَ فِى كُلِّ عَمَل صَالِحٍ.

9- كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:«فَرَّقَ. أَعْطَى الْمَسَاكِينَ. بِرُّهُ يَبْقَى إِلَى الأَبَدِ».

10- وَالَّذِى يُقَدِّمُ بِذَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلأَكْلِ، سَيُقَدِّمُ وَيُكَثِّرُ بِذَارَكُمْ وَيُنْمِى غَّلاَتِ بِرِّكُمْ.

11- مُسْتَغْنِينَ فِى كُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ سَخَاءٍ يُنْشِئُ بِنَا شُكْرًا للهِ.

12-لأَنَّ افْتِعَالَ هذِهِ الْخِدْمَةِ لَيْسَ يَسُدُّ إِعْوَازَ الْقِدِّيسِينَ فَقَطْ، بَلْ يَزِيدُ بِشُكْرٍ كَثِيرٍ للهِ.

13- إِذْ هُمْ بِاخْتِبَارِ هذِهِ الْخِدْمَةِ، يُمَجِّدُونَ اللهَ عَلَى طَاعَةِ اعْتِرَافِكُمْ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ، وَسَخَاءِ التَّوْزِيعِ لَهُمْ وَلِلْجَمِيعِ.

14- وَبِدُعَائِهِمْ لأَجْلِكُمْ، مُشْتَاقِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ اللهِ الْفَائِقَةِ لَدَيْكُمْ.

15- فَشُكْرًا ِللهِ عَلَى عَطِيَّتِهِ الَّتِى لاَ يُعَبَّرُ عَنْهَا. (2كو 9 : 6-15).

تحدثت معكم الأسبوع السابق عن ثقافة التطوع والمقصود بهذه الثقافات التربوية كيف نعلم أولادنا أن يعيشوا هذه الثقافة فكل بلد لها ثقافة وثقافتنا عندما نستمدها من الكتاب المقدس تكون ناجحة اليوم نتحدث عن ثقافة التبرع والمقصود هنا عملية التعاون.

وكل مؤسسات العالم تقوم على التبرع توجد ثقافة وإحساس ونحن فى بلدنا لدينا صندوق تحيا مصر هذا الصندوق من أجل روح العطاء، من الأمور الجيدة وقت الإعلان عن إنشاء قناة السويس الجديدة كانت توجد روح العطاء.

أريد أن أتحدث عن "من يزرع بالشح فبالشح يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد" إذا زرعت بالشح تفقد قيمة البركة أما من يزرع بالبركة بالبركات يحصد، أتذكر فى حياة أبونا بيشوى كامل أتت له سيدة لتقدم له فلوس لبناء كنيسة وقدمت له 120 جنيه، ورغم قلة المال أخذه واعتبره خميرة وبنى به أكثر من كنيسة، فكرة التبرع موجود فى العهد القديم والجديد، وقت بناء خيمة الاجتماع قدم الشعب الكثير، كيف يمكن أن يزرع الإنسان هذه الثقافة فى حياته؟

فى بداية الصوم الكبير نبدأ بقراءة إنجيل متى الأصحاح السادس عندما تقدم تبرع يجب أن تكون لديك شروط:

1. أن تقدم برضا قلب:

مثل الأرملة التى قدمت فلسيين قدمت برضا قلب، وفى عهد الرسل كان الناس يبيعون أشيائهم ويضعوها عند أرجل الرسل وما نقدمه هو تعبير شكر لله.

2. أن تقدم بسخاء:

لدينا وصية العشور والنذور والبكور لكن قدم بسخاء وغنى، لأن من يحصد بالبركات فبالبركات يحصد قدم عطاياك بسخاء وانظر البركة التى توجد فى بيتك.

كيف تزرع بالبركات؟ يقول بولس الرسول لأهل رومية المعطى فبسخاء وكلنا نتذكر حنة وزوجها عندما أعطاها الله ابنها صموئيل، قدمته لله فباركها الله هى وزوجها وأصبح عندها 3 بنين وبنتين.

3. أن تقدم أفضل ما عندك:



من الشيء الجميل أن تقدم المصروف لأولادك يوم ذهابهن لمدارس الأحد لكى تعلمهم أن يعطوا منه لله ويقول فى الوصية كل من سائلك فأعطه، قدم أفضل ما عندك والأفضلية أن تقدم لله شيء يفرحه وأنت تقدمه.

4. قدم بإنكار ذات:

لا يرى أحد ما تقدمه لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك قمة الخفاء أن تقدم بإنكار ذات، من يزرع بالشح فبالشح يحصد فى صحته وبيته وأولاده.

فى كنيستنا تقدم تبرعات مختلفة منذ القرن الميلادى الأول، هذا النظام له بركته الخاصة، الكنيسة القبطية تعيش عليه نشكر الله أنه يوجد نوع من التكافل، بعض الإيبارشيات يقدموا عشورهم لأماكن أخرى أكثر احتياجا، أذكركم أننا متفقين أن دخل الكنيسة يقسم 30 % لخدمة الاحتياج، 30% لخدمة التعمير ومرتبات الآباء والمرتلين 30% لخدمة التعمير 10% دخل للطوارئ.

بهذا التوزيع نقدر أن نضبط عملية الصرف، وتوجد الإجارة لهذا، وأمامك مجالات أخرى للتبرع غير المجالات المعروفة، مثل التبرع للمعاهد التعليمية أو لأحد القنوات التلفزيونية، العطاء ليس أموال ولكن أشياء مادية أيضا، المهم الاحتياج الذى تقدم فيه أن يكون مثقل قلبك، التبرعات تستخدم لإطعام العالم، والدولة تقوم بمشروعات كثيرة متناهية الصغر، عندما تقدم ثقافة التطوع وتزرعها فى أولادك فهذا نوع من التلامس لشخص المسيح وعلم ابنك كيف يقدم التبرع.

من الأشياء المهمة، أنك عندما تقدم شيء، الله يبارك بيتك مثل البركة التى ظلت فى بيت أرملة صرفة صيدا "أكرم الرب من مالك ومن باكورة غلتك فتفيض معاصرك مستارا" آخر بركة من التبرع أنها تنجى من الشر، "طوبى لمن يتعطف على المسكين فى يوم الشر ينجيه الرب" عندما تقدم لا يقل شئ من عندك بل يزداد ثقافة التبرع نوع من ثقافة المساندة والدول تفعل هذا، فمصر قدمت تبرع لتساعد الصين وإيطاليا والمعنى الرمزى مهم ثقافة التبرع شكل من أشكال المساندة وانتبه نحن نعيش فى زمن الأنانية، فالشعور بالآخر عليك أن تقدم ولا تجعل نفسك فى حالة الشح أعرف أن من يزرع بالشح بالشح يحصد ومن يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.