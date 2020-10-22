خبير أوبئة: استكمال تجارب أكسفورد بعد وفاة متطوع أمر غريب

علّق الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، علي وفاة أحد المتطوعين في التجارب السريرية على لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينكا بأنه لم يتم الإعلان حتي الآن عن سبب الوفاة وأننا في انتظار تقرير اليقظة الدوائية لتوضيح سبب الوفاة.

وأضاف "عنان" لـ"صدي البلد" أن هذا التقرير يحتاج مدة 24 ساعة حتي يتم إرساله ويحتاج أسبوعاً حتي يتم إعلانه بشكل رسمي للعالم هذا سيوضح هل للقاح أكسفورد الإنجليزي سبب الوفاة أم لا؟.

وأعلنت هيئة الصحة البرازيلية "أنفيزا"، الأربعاء، وفاة أحد المتطوعين في التجارب على لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينكا وهو مواطن برازيلي مضيفة أن التجارب على لقاح أسترازينكا وأكسفورد سوف يستمر بعد وفاة المتطوع.

واعتبر عنان أن هذا الإعلان يوجب وقف التجارب السريرية أسوة بما كان يحدث منذ جائحة كورونا ولكن الغريب في الأمر هو إعلان "أنفيزا" استمرار التجارب السريرية علي الرغم من ظهور حالة وفاة ولكن الجواب سيكون في تقرير اليقظة الدوائية المنتظر حيث أعلنت "أنفيزا"، انه يتم حاليا التحقيق في سبب الوفاة.