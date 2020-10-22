موجز السوشيال: أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. وأسما شريف منير توجه رسالة لزوجة والدها

أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد
هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسب تأجيل مباراة الأياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء لإصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.
شريرة وبتعذب الولاد.. أسما شريف منير عن زوجة والدها |شاهد
وجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة الى زوجة والدها الفنان شريف منير تعبر فيها عن مدى حبها لها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
العمر مجرد رقم.. الحساب الرسمي لكأس العالم يعلق على مشاركة الحضري في مونديال روسيا | شاهد
علّق الحساب الرسمى لكأس العالم على مشاركة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر فى كأس العالم 2018 فى روسيا، كأكبر لاعب فى تاريخ كأس العالم حيث بلغ عمره 45 سنة و161 يومًا.
أكبر منظومة فساد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف بعنف.. شاهد
نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب احمد عيد، في تغريدته: "احنا عاوزين الحق بس واللوائح تمشي علي الكل والفرق تتعامل بنفس المبدأ".
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