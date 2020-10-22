استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا لليوم الثاني والصحة تعلن تقريرها اليومي والإجمالي يقفز لـ 105883 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن آخر تطورات فيروس كورونا بمصر، وذلك من خلال تقرير الوزارة اليومي والذي يصدر في هذا التوقيت من كل يوم، ولوحظ في تقرير الصحة اليوم، استمرار زيادة الإصابات لليوم الثاني على التوالي، وارتفاع طفيف في الوفيات، وزيادة أعداد المتعافين.
بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
وووفق تقرير وزارة الصحة اليومي، فقد جاء وفق ما يلي:
أولاً| الحالات التي تعافت خلال الأربع وعشرين الأخيرة بلغت 103 حالة جديدة بزيادة ملحوظة عن حالات الأمس.
ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن سجلت 98516 حالة، وخرجت كل هذه الحالات من مستشفيات العزل عقب تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية
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ثالثاً| إصابات فيروس كورونا اليوم سجلت 178 حالة جديدة، بزيادة 20 حالة عن إصابات الأمس.
رابعاً| قفزت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 105883 حالة.
خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فسجلت 13 حالات وفاه جديدة.
سادساً| وصول إجمالي حتى اليوم لـ 6155 حالة.
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كما تؤكد الصحة أنها تراقب أول بأول آخر تطورات فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية بالبلاد، وذلك عن طريق فرق الترصد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً أن المصاب بكورونا والذي يمر عليه 10 أيام دون أي أعراض، يكون قد تعافى بشكل كامل.
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