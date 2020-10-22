انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “ليس منها إغلاق المدارس”.. طارق شوقي يعلن 3 خيارات أمام الطلاب لمواجهة مخاوف الموجة الثانية لكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن وجود 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الرسمية والحكومية لموجهة مخاوف البعض من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأشار الوزير إلى أن بعض أولياء الأمور يخافون من إصابة أبنائهم وانتقال العدوى إليهم.

طارق شوقي يعلن 3 خيارات أمام الطلاب لمواجهة مخاوف الموجة الثانية لكورونا

وأشار شوقي وجود 3 اختيارات أمام الطلاب لمواجهة أي مخاوف للطلاب وأولياء الأمور من الموجة الثانية لكورونا، وجاءت هذه الإختيارات الثلاثة كما يلي:

1- الخيار الأول وفق ما أعلنه الوزير الدكتور طارق شوقي، يتمثل في حضور الطلاب للمدرسة مع إلتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية.

2- الخيار الثاني يتمثل في تحول الطالب إلى نظام المنازل، ويختار طريقة تعليمه بالكيفية التي يراها، ومنها التعليم عن بعد.

3 أما الاختيار الثالث فهو هو تقدم ولي أمر الطالب باستثناء نجله من العام الدراسي بالكامل، مع عدم احتساب هذه السنة، وعدم محاسبته على الرسوب، وهذا يعني “تأجيل الدراسة للعام التالي”.

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