لنشر السلام.. كهنة وشيوخ الأزهر بالمنيا يدعون إلى تدريس مادة القيم والأخلاق

جاء ذلك، بحضور عشرة آباء كهنة من المنيا وأبوقرقاص وشرق النيل وعشرة أيضا من المنطقة الأزهرية وجامعة الأزهر.
والتئم اللقاء، تحت رعاية الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، والدكتور أحمد طلب، رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا.
وأكد المجتمعون ضرورة التواصل مع الشباب سواء باللقاءات المباشرة أو بوسائل التواصل الاجتماعى، موضحين أن القضية التى تواجه رجال الدين حاليا هى الخوف من وقوع الشباب بين براثن إما الإلحاد أو الإرهاب.
كما أكدوا أهمية التنشئة للصغار، سواء بالمنزل أو المدرسة، مشددين على أن الحاجة أصبحت ملحة لضرورة تدريس مادة القيم والأخلاق من خلال وضع النصوص الدينية المسيحية والإسلامية معا.
وعرض بعض الحاضرين، تجارب حياتية جديدة عن الحياة المشتركة بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد الحاضرون، أهمية دور رجال الدين فى الوقت الحالى والمسؤولية الملقاة على عاتقهم فى هذه الفترة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وجاءت توصيات اللقاء كالتالى:
١- النزول إلى أرض الواقع قسوس وأئمة معا لمقابلة الشباب فى مجتمعاتهم والتحدث إليهم والإنصات إلى أفكارهم ومناقشتهم.
٢- عمل أنشطة مشتركة بين الشباب لتعميق الوحدة والمشاركة وتذويب الأفكار الخاطئة عندهم.
٣- دراسة عمل موقع أو صفحة مشتركة تبث فيها القيم والفضائل الإنسانية من كلا الطرفين، وتشجيع الشباب للتواصل على هذه الصفحة.
٤- ترتيب لقاء قريب بكلية البنات جامعة الأزهر بالمنيا، بحضور الآباء الكهنة وشيوخ الأزهر.
وفى ختام اللقاء قدم الضيوف الشكر للأنبا مكاريوس على حسن الاستقبال والضيافة واللقاء المثمر.
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