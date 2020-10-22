فيديو .. مسؤول بالأمومة والطفولة يروى تفاصيل إحباط زواج طفلين فى عين شمس

وقال صبرى عثمان، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن اكتشاف الواقعة كان بالصدفة البحتة، حيث نشرت سيدة ترسم الحنة الحنة الأسوانى على صفحتها صورًا من حفل الزفاف المشار إليه كنوع من الدعاية لنفسها، وهو ما ساعدهم فى التوصل إليها ثم إلى أسرتى الطفلين".

وأضاف أن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، سحر السنباطى، وجهت بسرعة التدخل للتأكد من صحة الواقعة قبل إخطار الجهات الشرطية والنيابة العامة.

وأشار إلى أن الطفلة مقيمة مع جدتها فى ظل غياب والديها، وأنها أكدت وجود خلافات سابقة بين أسرتى الطفلين وقررا أن يزوجاهما بعد الصلح بينهما.