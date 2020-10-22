بعد التحذيرات من سوء الأحوال الجوية.. خبير مائى يوضح طبيعة التغييرات فى الطقس

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه من الطبيعي أن تسقط الأمطار على مصر فى فصل الشتاء .
وأضاف "شراقى" لصدى البلد أن التغير المناخى يترتب عليه تغيير المناخ فى البلد، وتستمر تلك التغييرات لمدة 30عام فيصبح هناك تغير حقيقى لكن ما يحدث فى مصر هو معدل طبيعى لهبوط الأمطار و لا يستلزم الخوف.
وأشار إلى أن التقلبات المناخية موجودة منذ أيام سيدنا يوسف فكانت هناك زيادة ونقص للمياه فى سنوات الجفاف والسنوات المطيرة.
ولفت إلى أن الأمطار فى مصر تكون على السواحل وحلايب وشلاتين وسانت كاترين من يوم الأربعاء حتى يوم السبت، والقاهرة ستكون أمطار عادية يوم الجمعة.
ونوه إلى أن وزارة الموارد المائية تنسق مع المحافظين لصيانة وتطهير مخرات السيول خاصة فى الأماكن التى نتوقع أن يكون فيها سيول لتكون مستعدة لاستقبال أى زيادة فى المياه .
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