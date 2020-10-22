اليوم .. اختتام فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه

وكان أسبوع القاهرة الثالث للمياه قد أبرز التحديات التى تواجه الموارد المائية فى المناطق الجافة، كما ناقش الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات التي من شأنها تحقيق الأمن المائى.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم وزارة الموارد المائية والرى، وبالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومى.